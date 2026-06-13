ಆಲಮೇಲದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಾಲನೆ

<p>ಆಲಮೇಲ: ಪಟ್ಟಣದ ಸಿಂದಗಿ ರಸ್ತೆಯ ನೂತನ ಪ್ರಜಾಸೌಧದ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಜಗದೇವ ಮಲ್ಲಿಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕಾಯಕ, ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವಸಾರಿದ ಬಸವೇಶ್ವರರ ವೃತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಜಾಸೌಧದ ಸನಿಹ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಮಠದ ಶ್ರೀಶೈಲಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಸಿಂದಗಿಯ ಗೊಲ್ಲಾಳಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಾಗಣಗೆರೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕಗೌಡ ಕೋಳಾರಿ, ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶಾಂತ ನಾಶಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ ತೆಲ್ಲೂರ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭು ವಾಲೀಕಾರ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಶಿವಾನಂದ ಜಗತಿ, ಗುಂಡು ಮೇಲಿನಮನಿ, ಡಾ.ಸಂಜು ಎಂಟಮಾನ, ಶಶಿ ಗಣಿಹಾರ, ದಾದಾ ಎಲಿಗಾರ, ಮಲ್ಲು ಅಚಲೇರಿ, ಸಂತೋಷ ಲಾವಟೆ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬುರುಡ ಸೈಫನ್ ಮುಲ್ಲಾ, ದಾವೂದ್ ಬೆಣ್ಣೆಶಿರೂರು, ಮಹೇಶ ತೆಲ್ಲೂರ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಮರಗೊಂಡ, ರಾಜು ಮೇತ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-26-1352199636</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>