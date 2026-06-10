ಆಲಮಟ್ಟಿ: ಮಳೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕುಸಿತ, ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿ

<p>ಆಲಮಟ್ಟಿ: ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆರ್.ಎಸ್. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕುಸಿದಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆ 6 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಮಳೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಸುರಿಯಿತು. ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಮಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಗದ ಸುಮಾರು 30 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕುಸಿದು, ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಹೋಗಲು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಜೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 2023ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ತೊರೆದು ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ಹೊಸ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕುಸಿದಿದೆ. ನಿಡಗುಂದಿ,ಬೇನಾಳ, ವಂದಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-26-45846190</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>