ಆಲಮಟ್ಟಿ ಹಿನ್ನೀರು; ಅಜ್ಞಾತ ಮುಖ ಅನಾವರಣ

<p><strong>ಆಲಮಟ್ಟಿ:</strong> ಆಲಮಟ್ಟಿ ಎಂದೊಡನೆ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನಗಳು. ಆದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಜೂನ್ವರೆಗೆ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರು ಬತ್ತಿದಾಗ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುವ ‘ಅಜ್ಞಾತ ಮುಖ’ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ.</p>.<p>ಮರುಜೀವ ಪಡೆದ ಹಳೆಯ ಹಾದಿ: ವರ್ಷದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಜಲಸಮಾಧಿಯಾಗಿರುವ ಹಳೆಯ ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಮತ್ತು ಬೇನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳು ಈಗ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ನದಿ ದಂಡೆಯ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ, ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಅಲೆಗಳ ನಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕುರುಹುಗಳು: ಬೇನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರೆ, ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಭಾಗದ ಬಾವಾಸಾಬ (ಸೂಫಿ ಸಂತ) ಗುಡ್ಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್: ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯ ಬೇವಿನ ಮರ, ತಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನದಿಯ ಏಕಾಂತವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜಂಜಾಟಗಳನ್ನು ಮರೆಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಶಂಖ-ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಬಿಳಿ ಹಾಸಿಗೆ: ಹಿನ್ನೀರು ಸರಿದಂತೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ಹರಡಿರುವ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಶಂಖ ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತವೆ.</p>.<p>ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿದ ಈ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯವು ಕರಾವಳಿಯ ತೀರವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪಕ್ಷಿಲೋಕದ ಕಲರವ: ನೀರಿನ ಜುಳುಜುಳು ನಾದದ ನಡುವೆ ಮೀನುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕುವ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ದೂರದಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುವ ನವಿಲುಗಳ ಹಿಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೀವಕಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ಇದು ಪ್ರಶಸ್ತ ಸಮಯ.</p>.<p>ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಪಾರ್ವತಿ ಕಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಯ ಬೇನಾಳ ಭಾಗದಿಂದ ಈಗ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ತಾಣ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-26-1801539713</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>