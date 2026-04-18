ವಾರ್ಷಿಕ 20 ಕೋಟಿ ಮೀನು ಮರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೋಳೇಕರ

ಆಲಮಟ್ಟಿ: ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಕೆಳಭಾಗದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯು ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಮೀನು ಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 25 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಘಟಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮವು ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರದ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಮೀಪ 25 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.

'ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಿಂದ (ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್) ₹13.04 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿನೇಶಕುಮಾರ ಕಳ್ಳೇರ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'ಮೀನು ಮರಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ 60ರಿಂದ 70 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾತ್ರದ ಕೊಳಗಳು, ಫಿಶ್ ಹ್ಯಾಚರಿ ಕೊಳಗಳು, ತಾಯಿ ಮೀನು ಕೊಳಗಳು, ಮೀನು ಮರಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಮೀನು ಮರಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮೀನು ಮರಿಗಳ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳು, ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇಲ್ಲಿರಲಿವೆ. ಇಡೀ 25 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಮತಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದಿನೇಶಕುಮಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ (ಮುಖ್ಯಸ್ಥ), ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಫೀಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ದಿನೇಶಕುಮಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಈಗ ಮೀನು ಮರಿ ಖರೀದಿಸಲು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಬಳಿಯ ಶಿರವಾರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತೀತರ ಕಡೆ ಅಲೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಏಳೆಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮೀನು ಮರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೀನು ಮರಿ ಸಾಕಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಮಾರಾಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ರೈತರಿಗೆ ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾವಿ, ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ, ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್ ಬಳಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗ ನೀಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದಿನೇಶಕುಮಾರ.

'ಈ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ರೈತರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಾವಿ, ಜಲಮೂಲಗಳು, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮರಿ ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ