ಆಲಮಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಾನ: ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಭೇಟಿ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೋಳೇಕರ

ಆಲಮಟ್ಟಿ: ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಮರುದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ಆಲಮಟ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿದವು. ಅಂದಾಜು 18 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಆಚರಿಸಿದ ಜನರು, ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಆಲಮಟ್ಟಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ದೂರದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೋಲಾಪುರದಿಂದಲೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.

ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ, ಬೈಕ್, ರೈಲು, ಬಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಾವು ತಂದಿದ್ದ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಊಟ ಸವಿಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ರಾಕ್ ಉದ್ಯಾನ, ಕೃಷ್ಣ, ಲವಕುಶ, ಮೊಘಲ್, ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಂಡು ಬಂದರು.

ರಾಕ್ ಉದ್ಯಾನದ ಬೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಉದ್ಯಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ತಿಂಡಿ, ಕುರುಕಲು, ನೀರು, ವಿವಿಧ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಯಿತು.

ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಡಿ.ಬಸವರಾಜ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ತಾರಾಸಿಂಗ್ ದೊಡಮನಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಲಯದ ವಿವಿಧ ಉಪವಿಭಾಗಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ, ಸುಲಭ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಉದ್ಯಾನದ ಬಳಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದ್: ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ ವಾಟರ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಿತಿ ಭರ್ತಿಯಾದ ಕಾರಣ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರವೇಶ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು.

ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಮೊಘಲ್ ಮತ್ತೀತರ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 77 ಎಕರೆ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಸಮುಚ್ಛಯವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ನಿತ್ಯ ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಲೇಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ, ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿಯ ಮೂರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆದವು.

ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ: ರಾಕ್ ಉದ್ಯಾನದ ಪಕ್ಕ ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಭರ್ತಿಯಾದ ಬಳಿಕ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡಾ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಿಂದ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವೃತ್ತ ದಾಟಿ ವಾಹನಗಳು ನಿಂತವು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260323-26-2106384086