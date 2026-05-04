ಉದ್ಯಾನ ಹಸಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶ್ರಮ ಅಪಾರ

<p>ಆಲಮಟ್ಟಿ: ಮೇ ಡೇ ಕೇವಲ ಬೇಡಿಕೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿಯೇ ದುಡಿದು, ಆಲಮಟ್ಟಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹಸಿರೀಕರಣ, ಉದ್ಯಾನಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುವುದು ದಿನಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆಲಮಟ್ಟಿಯ ಡ್ಯಾಂ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನೂರಾರು ಅರಣ್ಯ ದಿನಗೂಲಿಗಳ ವಯಸ್ಸು ಬಹುತೇಕ ಆಲಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಗಣಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಲಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಸರ್ಗದ ಜತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆ, ಪಿಎಫ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಶಾಶ್ವತ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಮಾದರ ಮಾತನಾಡಿ, 1995 ರ ಮುಂಚೆ ಆಲಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು, ಹಸಿರು ಅಪರೂಪವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸುಮಾರು 150 ಕ್ಕೂ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸಹಸ್ರಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಆಲಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಆಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಡಿ. ಉದುಪುಡಿ, ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಎನ್.ಕೆ. ಬಾಗಾಯತ್ ಮತ್ತಿತರರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಕಾರಣ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುಮಾರು 50 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಿಂದಲೂ ಆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಲಸದ ಅಭಾವದ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 250 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ವಿಷಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಿತ್ಯ ₹626 ವೇತನ ನೀಡಿ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವೇತನ ಸಹಿತ ರಜೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ದಿನದಂದು ವೇತನ ನೀಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಮೇಶ ಚವ್ಹಾಣ, ಶಿವಾನಂದ ಜಿದ್ದಿಮನಿ, ಸತೀಶ ಗಲಗಲಿ, ಸಂತೋಷ ರಾಠೋಡ, ಅಶೋಕ ಮೇಲಿನಮನಿ, ಸಯ್ಯದ ಖರೋಳಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವರಾಜ ಗುಡಿಮನಿ, ಭೀಮಶಿ ಪವಾರ, ಸರೋಜಾ ಲಮಾಣಿ, ಆನಂದ ದುಲಾರಿ, ರುಕ್ಮಾ ಚವ್ಹಾಣ, ಅವ್ವಣ್ಣ ವಾಲಿಕಾರ, ಕಾಶೀನಾಥ ಬಿಂಗಿ, ಬಸವರಾಜ ತುಂಬರಮಟ್ಟಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬ್ಯಾಲ್ಯಾಳ, ಶಂಕರ ಪಡಸಲಗಿ, ರಮೇಶ ಮಾದರ, ಗೋವಿಂದ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-26-926079659</p>