ಆಲಮಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಯುವಪಡೆ

<p>ಆಲಮಟ್ಟಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಯುವಕರು ಭಾನುವಾರ ಇಡೀ ದಿನ ಆಲಮಟ್ಟಿಯ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಲು ಬಂದರೆ ಸಾಲದು, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೈಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಅದೇ ನಾವು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಬಾಗಿನ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ 16 ಜನ ಯುವಕರ ತಂಡ ಸುಡುಬಿಸಿಲನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರ ಬಟ್ಟೆ, ಬರೆ, ಕುಂಕುಮ, ಅರಿಶಿಣ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಕರಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ.</p>.<p>2 ಟನ್ ಕಸದ ರಾಶಿ: ಪ್ರವಾಸಿಗರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಸುಮಾರು 2 ಟನ್ನಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಗುಟ್ಕಾ ಚೀಟಿಗಳು, ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜುವ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳು, ಶ್ಯಾಂಪೂ ಪಾಕೆಟ್ಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಕುಂಕುಮ-ಅರಿಶಿಣ ತುಂಬಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಬಿಸಾಡಿದ್ದ ಟೆಟ್ರಾ ಪಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಯುವಕರು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಳಿಕೋಟಿಯ ‘ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಲಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್’ (ಸಂದಿ ಅಂಗಡಿ) ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಬಟ್ಟೆಯ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಸವನ್ನು ತುಂಬಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮನು ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಕರೆಗೆ ಈ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಬಾಯಾರಿದ ಯುವಕರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತರೊಬ್ಬರು ನೀರಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದು ಯುವಕರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಮನು ನಾಯ್ಕೋಡಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಈಳಗೇರ, ಸೂರಜ್ ರಾಠೋಡ, ಆಕಾಶ ರಾಠೋಡ, ಪವನ ಲಮಾಣಿ, ಅನಿಲ ರಾಠೋಡ,ಆದಿತ್ಯ, ಪ್ರಶಾಂತ, ಪ್ರಫುಲ್, ಆಕಾಶ, ಮುನ್ನಾ, ಸಂಕೇತ್, ರಮೇಶ, ಗೌತಮ್, ರೋಹಿತ, ಪ್ರವೀಣ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-26-1018551775</p>