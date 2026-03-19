ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳ ಮೇಳ: ಯುಗಾದಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಆಲಮಟ್ಟಿ: ಯುಗಾದಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಬುಧವಾರ ಆಲಮಟ್ಟಿಯ ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ, ನೂರಾರು ದೇವ, ದೇವತೆಗಳ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂತು. ಭಕ್ತಿ ಭಾವರಸಗಳ ಪರಿಮಳ ಬೀರಿದವು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ, ಅರಿಷಣ ಭಂಡಾರಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿ ಮಿನುಗಿದವು.

ಕೃಷ್ಣೆಯ ಪವಿತ್ರ ಜಲ ಸಿಂಚನದಲ್ಲಿ ದೈವ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳು, ಛತ್ರಿ, ಛಾಮರ, ಜಾಗಟೆ, ಕೊಂಬೂ, ಗಂಟೆ, ದೇವರ ಇನ್ನಿತರ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯಕ, ಭಕ್ತಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತ್ತು.

ಇಲ್ಲಿಯ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯಂತೂ ಅಕ್ಷರಶಃ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರದ ಎರಡು ಕಡೆ ಸುಮಾರು 5 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊತ್ತ ಜನರ ಗುಂಪೇ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ನದಿ ತೀರದ ನಾನಾ ಕಡೆ, ಒಲೆ ಹೂಡಿ, ಹೂರಣ ರುಬ್ಬಿ, ಹೋಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿತು.

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೇವರುಗಳು: ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದ್ದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈಗೀಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಬಂಡಿ, ಟಂಟಂ, ಗೂಡ್ಸ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ತರುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವೂ ಕಂಡು ಬಂತು.

ದೇವರುಗಳು: ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾನಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ದುರ್ಗವ್ವ, ದ್ಯಾಮವ್ವ, ಶೆಟಗೆವ್ವಾ, ಪರಮಾನಂದ, ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಮಾಳಿಂಗರಾಯ, ಜಟ್ಟಿಂಗರಾಯ, ಅಂಬಾಭವಾನಿ, ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಬನಶಂಕರಿ, ಶಿವ, ಪಾರ್ವತಿ, ಹನುಮಂತ, ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ, ಬಸವಣ್ಣ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ, ಹುಚ್ಚಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ವೀರೇಶ್ವರ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ಅಮೋಘಸಿದ್ದ, ಕೆಂಚಮ್ಮಾ, ಬಸವೇಶ್ವರ, ಮರಗಮ್ಮ, ಲಕ್ಕಮ್ಮ...... ಹೀಗೆ ನಾನಾ ದೇವರುಗಳ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳು, ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ದೇವರ ಪರಿಕರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದವು.

ದೂರದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟು, ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಇಡೀ ದಿನ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಧನ್ಯತೆ ಮೆರೆದರು. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ತಾವು ಮೊದಲು ಮಿಂದು, ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು.

ಇಂಡಿ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, ಸಿಂದಗಿ, ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಜಮಖಂಡಿ, ಬೀಳಗಿ, ಹುನಗುಂದ, ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾನಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳು, ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.