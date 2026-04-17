‘ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಮನಸು ಒಡೆಯಬಾರದು’

ಆಲಮಟ್ಟಿ: ಶರಣರು ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂತರಂಗದ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಮಾಜಿನ ಮೂಲಕ ನಿರಾಕಾರ ದೈವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳ ಗುರಿ ಒಂದೇ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ದೇವನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೀಳಗಿಯ ಹಜರತ್ ಮೌಲಾನಾ ಕಾಬತೆ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಸಾಬ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಂಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ಜಾಮೀಯಾ ಮಸೀದಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಮಸೀದಿ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ, ದಯೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಚೈತನ್ಯ. ಅಜಾನ್ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಕಡೆಗೆ ಕರೆಯುವ ದನಿ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಂದರೇ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ಅವನು ಜಗದೀಶ್ವರ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿರೂರಿನ ವಿಜಯಮಹಾಂತ ತೀರ್ಥ ಮಠದ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಧರ್ಮಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಒಡೆಯಬಾರದು, ಬದಲಾಗಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿಯ ಮಫ್ತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ನಂದವಾಡಗಿ, ನಿಡಗುಂದಿಯ ಮೌಲಾನಾ ಆಸೀಫ್ ಚಪ್ಪರಬಂದ್, ಮೌಲಾನಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಚೌಧರಿ, ಸಿಂದಗಿಯ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವಾಗ್ಮಿ ಎಂ.ಡಿ. ಬಳಗಾನೂರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಾಮೀಯಾ ಮಸೀದಿ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಡಿ. ಮಕಾನದಾರ್, ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ಡಿಸೈನ್) ಬಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ, ಆರ್.ಎಫ್.ಒ. ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ, ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಾಶಿವ ದಳವಾಯಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಈರಪ್ಪ ವಾಲಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪಿ.ಎ. ಹೇಮಗಿರಿಮಠ, ಪಿಎಸ್ಐ ಎಫ್.ಎಸ್. ಇಂಡಿಕರ, ದಾವಲ್ ಮಲೀಕ್ ನದಾಫ್, ನಿಸ್ಸಾರ್ ಪಿಂಜಾರ್, ರಾಯನಗೌಡ ಕರಿಗೌಡರ, ಎಂ.ಆರ್. ಕಮತಗಿ, ಯುಸೂಫ್ ಜೈನಾಪೂರ, ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಸಾಲಿಮನಿ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, ರಾಜಾ ಅಹ್ಮದ್ ಹಾದಿಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-26-2101292107