ಉದ್ಯಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ

ಆಲಮಟ್ಟಿ: ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಲಮಟ್ಟಿಯಿಂದ ಉದ್ಯಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊರಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೂತನವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಸ್ನ್ನು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಾನದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಬಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಆಲಮಟ್ಟಿಯ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಈ ಬಸ್ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಆಲಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ ಮತ್ತೀತರ ಉದ್ಯಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ವಿಜಯಪುರ ಕಡೆ ತೆರಳಲು ಯಾವುದೇ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲ. ರೈಲ್ವೆ ಕೂಡಾ ತಡರಾತ್ರಿ 11ಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ, ನಿಡಗುಂದಿ, ಗೊಳಸಂಗಿ, ಮುತ್ತಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಸ್ ಆಲಮಟ್ಟಿಯ ಉದ್ಯಾನದವರೆಗೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಅಟೋ ಹಿಡಿದು ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಸೋಮವಾರವಷ್ಟೇ ಈ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆಲಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಬಸ್ಗೆ ಭೂನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ಹಿರೇಮಠ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಚಾಲಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಓ ಜಿ.ಬಿ. ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಭೂನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ಹಿರೇಮಠ, ದೇವರಾಜ ಹಿರೇಮನಿ, ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಇಂಗಳಗಿ, ಮಾರುತಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪತ್ತಾರ, ಮುತ್ತು ಸೊನ್ನದ, ಅನಿಲ ಮಾಲಗತ್ತಿ, ಅನಿಲ ರಾಠೋಡ, ಪ್ರಕಾಶ ಕುಂಬಾರ, ಸಂತೋಷ ಕುಂಟೋಜಿ ಮತ್ತೀತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಇದೇ ರೀತಿ ಆಲಮಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯತ್ತಲೂ ರಾತ್ರಿ 8 ರ ನಂತರ ಒಂದು ಬಸ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಈ ಬಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15 ಕ್ಕೆ, 6.15 ಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಬಾರಿ ಈ ಬಸ್ ಆಲಮಟ್ಟಿಯತ್ತ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲಮಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ, ಸಂಜೆ 4.15 ಕ್ಕೆ, ರಾತ್ರಿ 8.10 ಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರದತ್ತ ಹೊರಡಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>