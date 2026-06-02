ಆಲಮಟ್ಟಿ ಪ್ರವಾಸ ಈಗ ದುಬಾರಿ

<p><em>ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೋಳೇಕರ</em></p>.<p>ಆಲಮಟ್ಟಿ: ಆಲಮಟ್ಟಿಯ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಪ್ರವೇಶದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಫೋಟೊಶೂಟ್ ದರವನ್ನು ₹2 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಉದ್ಯಾನಗಳ ಪ್ರವೇಶದರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡ್ ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ದಾಖಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 4.26 ಕೋಟಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸಂದೀಪ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಸನ್ ಅವರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ₹3.50 ಕೋಟಿಗೆ ಬಿಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಲಮಟ್ಟಿಯ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದರ, ರಾಕ್, ಕೃಷ್ಣ, ಲವಕುಶ ಉದ್ಯಾನಗಳು, ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ ಒಳಗೊಂಡ 77 ಎಕರೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯ, 7 ಡಿ ಹಾಗೂ ಮಿರರ್ ಮೇಜ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಪ್ರವೇಶದರ ಆಕರಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ತಾರಾಸಿಂಗ್ ದೊಡಮನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶದರದಿಂದ ನಿತ್ಯ ₹1.17 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಬರಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರವೇಶದರದ ಗುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ₹60 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಬೋಟಿಂಗ್ನಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 11 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರವೇಶ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ರಾಕ್ ಉದ್ಯಾನ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ₹15, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ₹30, ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ ಒಳಗೊಂಡ 77 ಎಕರೆ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ₹60, ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ₹30ದರ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವೇಶದರಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ₹5, ₹10 ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿಕ್ಕವರು, ದೊಡ್ಡವರು ಎಂಬ ವರ್ಗ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.</p>.<p>3 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ. 3 ವರ್ಷದಿಂದ 6 ವರ್ಷದ ವರೆಗೆ ಚಿಕ್ಕವರು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 6 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂರ್ತಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಹಲವು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜನರ ಆಗ್ರಹ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260602-26-1776733622</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>