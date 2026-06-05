ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯ

<p><em>ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೋಳೇಕರ:</em></p>.<p>ಆಲಮಟ್ಟಿ: ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದಿಂದ ಕೋಟಿ ವೃಕ್ಷ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ವಿವಿಧ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗೆ 2025-26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 5 ಲಕ್ಷ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಡವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಆಗಿನ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲರ ಕನಸಾಗಿದ್ದ ಕೋಟಿ ವೃಕ್ಷ ಅಭಿಯಾನದಡಿ 2016 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೆಬಿಜೆಎನ್ ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ 2023-24 ಹಾಗೂ 24-25 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಯಾವುದೇ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತೇ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ರೈತರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಮೂಡಿದೆ. ಆಲಮಟ್ಟಿಯ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.</p>.<p>5 ಕೋಟಿ ರೂ ಅನುದಾನ: 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ₹5 ಕೋಟಿ ರೂ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಆಲಮಟ್ಟಿಯ ಮೂರು ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ 2.80 ಲಕ್ಷ, ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂದರಗಿಯಲ್ಲಿ 1.02 ಲಕ್ಷ, ರಾಯಚೂರ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಡಲಬಂಡಾದಲ್ಲಿ 1.18 ಲಕ್ಷ ಸಸಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೇ ಕೆಬಿಜೆಎನ್ ಎಲ್ ನ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ 5 ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ಕೆ. ಬಾಗಾಯತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>205 ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಸಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 41 ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳು, 9 ವಿವಿಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು, 12 ರೀತಿಯ ಬಿದಿರು ಸಸ್ಯಗಳು, 15 ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಅರಣ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳು, 39 ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು, 11 ವಿವಿಧ ಹಸಿರು ಎಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು, 6 ಬಗೆಯ ಪಾಮ್ ಸಸಿಗಳು, 6 ಬಗೆಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪೊದೆಗಳು, 25 ಬಗೆಯ ಹೂವಿನ ಪೊದೆಗಳು, 17 ಬಗೆಯ ಹೆಡ್ಜ್ (ಬಾರ್ಡರ್) ಸಸಿಗಳು, 18 ಬಗೆಯ ಹೂವಿನ ಹಂದರ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು, 5 ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೇ 205 ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರ್.ಎಫ್.ಓ. ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-26-1414035016</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>