ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಕೊಡುಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ: ಪ್ರಸಾದ ಮಿರಕಲೆ

<p><strong>ಸೊಲಾಪುರ</strong>: ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಬಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೊಲಾಪುರ ವತಿಯಿಂದ ಜಾಮಗುಂಡಿ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಆದರ್ಶ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಸೊಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 16 ಗ್ರಾಮೀಣ ಯೋಜನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ 16 ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿಯರು, 48 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹಾಗೂ 48 ಸಹಾಯಕಿಯರನ್ನು ಆದರ್ಶ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಕುಲದೀಪ ಜಂಗಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕಿಯರು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಿರಕಲೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೇವಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಲೇಕ್ ಲಾಡಕಿ ಯೋಜನೆ, ಏಕಲ ಮಹಿಳಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾತೃವಂದನ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿಹೇಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಸ್ತಾರಾಧಿಕಾರಿ (ಸಾಂಖ್ಯಿಕ)ರು ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿಯರು ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಾಪ ರೂಪನರ, ಶಿವಾನಂದ ಮಗೆ, ಸಾಹೇಬರಾವ ದೇಶಮುಖ, ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಥಮಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಹೇಬರಾವ ದೇಶಮುಖ, ಪಾಂಚಾಳ, ಅಮಿತಾ ವಸೆಕರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಲಾ ಕೋರೆ ಅವರು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರು.</p>