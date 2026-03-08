ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

<p>ಸಿಂದಗಿ: ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆರ್.ಡಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಸ್ನ 185 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 2026– 27ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೈನಿಕ ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶ (ಎಐಎಸ್ಎಸ್ಇಇ) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 46 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 200ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕಗಳು, 13 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 250 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ: ಚಿನ್ಮಯಿ ಮೇಟಿ, ಪವನ ಕಾಖಂಡಕಿ, ಶ್ರೇಯಾ ಗಡಗಿ, ಪ್ರೀತಮಗೌಡ ವಾಲೀಕಾರ, ರೋಹಿತ ಸಾಲಿ, ಸಮರ್ಥ ಶಿವಣಾಕರ, ಕಾರ್ತಿಕ ಯಾಳಗಿ, ಶರತಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಪ್ರಣವ ಡಿ. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ರಾಂಪೂರ, ಶ್ರೀವಿಜಯ ಬಿರಾದಾರ, ಸೌರವ ಬೆಳಂಬಗಿ, ಪ್ರತೀಕ ಹಳ್ಯಾಳ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಘೂ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>