ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:39 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:39 IST
ಪವನ ಕಾಖಂಡಕಿ
ಶ್ರೇಯಾ ಗಡಗಿ
ಪ್ರೀತಮಗೌಡ ವಾಲೀಕಾರ
ರೋಹಿತ ಸಾಲಿ
ಸಮರ್ಥ ಶಿವಣಾಕರ
ಕಾರ್ತಿಕ ಯಾಳಗಿ
ಶರತಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ
ಪ್ರಣವ ಡಿ.
ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ರಾಂಪೂರ
ಶ್ರೀವಿಜಯ ಬಿರಾದಾರ
ಸೌರವ ಬೆಳಂಬಗಿ
ಪ್ರತೀಕ ಹಳ್ಯಾಳ
Army

