ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಮಾದರಿ ಮಾಡುವೆ: ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ ಮನಗೂಳಿ

<p><strong>ಸಿಂದಗಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಂಗಠಾಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸುಂಗಠಾಣ, ನಂದಗೇರಿ ಮತ್ತು ಮುರಡಿ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ ಮನಗೂಳಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಶಾಸಕರ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ ₹5 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಾದರೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಮುಂಬರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಖೈನೂರಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದರಂತೆ ಹೊಸ ಊರು, ಹಳೆಯ ಊರು ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಸೇತುವೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನೂ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಮುಖಂಡರಾದ ಗುರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ನಾಗಾವಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂತ, ಹಂತವಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿಸನಾಳ, ಸಾಯಬಣ್ಣ ಪುರದಾಳ, ಮಲ್ಲು ಶಂಬೇವಾಡ, ಷಣ್ಮುಖ ಹಿರೇಮಠ, ಪ್ರಕಾಶ ಮುಜಾವರ, ಚಂದ್ರೂ ದೇವರಮನಿ, ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ, ಬಾಪುಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಬಸಗೊಂಡಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ, ದೌಲತ್ತರಾಯ ಬಿರಾದಾರ, ಅನಿಲ ಬಿರಾದಾರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>