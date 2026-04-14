ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ: ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಾರ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ: ಪಟ್ಟಣದ ನಿಡಗುಂದಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ನವನಗರ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ದಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಘಟಕದಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಟ್ಟಣ ನವನಗರ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎ.ಬಿ.ಗಟ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮ, ಕೊಬ್ಬು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಾರ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

'ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಬಳಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಾರ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಂದು ಇಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಘಟಕದಿಂದ ಬರುವ ದುರ್ವಾಸನೆ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಏನೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಸುರೇಶ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ನಮ್ಮ ಮನೆಹಿಂದಿರುವ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದಾರ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕದಿಂದ ಬರುವ ದುರ್ವಾಸೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಹೈರಾಣು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಘಟಕದಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಹಾನಿಯಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನೇರ ಹೊಣೆ' ಎಂದು ನವನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮೈಲೇಶ್ವರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ದಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಘಟಕದಿಂದ ನವನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ಘಟಕ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ - ದೀಪಾ ನಾಯ್ಕೋಡಿ, ನವನಗರ ನಿವಾಸಿ

ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಎ.ಬಿ.ಗಟ್ಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಉದ್ದಿಮೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಘಟಕದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ - ವಿದ್ಯಾಧರ ಕಲಾದಗಿ, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ, ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ