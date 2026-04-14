ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ: ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಾರ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ: ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ
ಬಸವರಾಜ ಎಸ್.ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ
Published : 13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:25 IST
Last Updated : 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 2:55 IST
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ದಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಘಟಕದಿಂದ ನವನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ‌ ಘಟಕ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲಾ‌ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ
ದೀಪಾ ನಾಯ್ಕೋಡಿ, ನವನಗರ ನಿವಾಸಿ
ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಎ.ಬಿ.ಗಟ್ಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಯಾರಿಕಾ‌ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಉದ್ದಿಮೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಘಟಕದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
ವಿದ್ಯಾಧರ ಕಲಾದಗಿ, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ, ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ  
HealthVijayapuraprotest

