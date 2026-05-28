‘ಡಿಜಿಟಲ್ ನೋಂದಣಿ ಕೈಬಿಡಿ’

ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ: ನೋಂದಣಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಕಾಗದ ರಹಿತ (ಪೇಪರ್ ಲೆಸ್) ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ದಸ್ತು ಬರಹಗಾರರಿಗೂ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಪೇಪರ್ ಲೆಸ್ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ದಸ್ತು ಬರಹಗಾರರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ, ನಿಡಗುಂದಿ ಹಾಗೂ ಕೊಲ್ಹಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ದಸ್ತು ಬರಹಗಾರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದಿಂದ ಬುಧವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಸ್ತು ಬರಹಗಾರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಹಾರಿವಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ, ಮಾರಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಪೇಪರ್ ಲೆಸ್ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು, ರೈತರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಸ್ತು ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವ ಈ ಪೇಪರ್ ಲೆಸ್ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಹೊಸಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಕಾಗದ ರಹಿತ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ವಂಚನೆಗೆ ರಹದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದು, ಭೂಮಾಫಿಯಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರು ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಲಿದ್ದಾರೆ. ದಸ್ತು ಬರಹವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಸಾವಿರಾರು ದಸ್ತು ಬರಹಗಾರರ ಬದುಕು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಂದು ಪ್ರಮಾದ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ನೋಂದಣಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಕಾಗದ ರಹಿತ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡ ಅರವಿಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮುಖಂಡ ಸಂಗಮೇಶ ಓಲೇಕಾರ, ಕರವೇ ಮುಖಂಡ ಅಶೋಕ ಹಾರಿವಾಳ ದಸ್ತು ಬರಹಗಾರರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಸ್ತು ಬರಹಗಾರರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಮೇಶ ಹಾರಿವಾಳ, ಸಲಹೆಗಾರ ಶಿವಾನಂದ ಸಜ್ಜನ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ರಾಜಕುಮಾರ ಅಳ್ಳೋಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಬುಯ್ಯಾರ, ಶರಣು ಚೌರಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಸರಕೋಡ, ಬಸವರಾಜ ಹೂಗಾರ, ಬೀರಪ್ಪ ಹಿರೇಕುರುಬರ, ಮಲ್ಲು ಅಂಬಳನೂರ, ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ರಂಜುಣಗಿ, ರವಿ ವಡ್ಡರ, ಮಹಾಂತೇಶ ಹಾರಿವಾಳ, ಮಡುಗೌಡ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>