‘ಜಿ+1’ ಮನೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಧರಣಿ

ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ: ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಪಟ್ಟಣದ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಜಿ+1 ಮನೆಗಳು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸ್ಥಾಪಿತ) ಮುಖಂಡರು ಮಂಗಳವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮುಂಭಾಗ ಧರಣಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಅರವಿಂದ ಸಾಲವಾಡಗಿ, ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕ ಅಶೋಕ ಕೊರವೆಯರ, ಮುಖಂಡರಾದ ವಿಠಲರಾವ್ ಈಳಗೇರ, ಸವಿತಾ ತಳೇವಾಡ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬೋರಣ್ಣನವರ, ಮೌನೇಶ ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಕೊರವೆಯರ, ಹನುಮಗೌಡ ಬಸರಡ್ಡಿ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ದ್ವಾರನಹಳ್ಳಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೂಗಾರ, ಫಯಾಜ್ ದೇಗಿನಾಳ, ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಭು ದಳವಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>