ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ಜಯತೀರ್ಥ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ (ಕಟ್ಟಿ) ಅವರು ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ವಿಠ್ಠಲರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವೈದ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ಮೂಲತಃ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯವರಾಗಿದ್ದು, ವೆಂಕಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಕೃಷ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಅವರ ದತ್ತು ಪುತ್ರ. ಅವರು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಡೆದಾಡುವ ಕೋಶವಾಗಿದ್ದರು.' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಸಂತಾಚಾರ್ಯ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ, ಅರ್ಚಕ ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಯಜುರ್ವೇದಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಸಂತರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಜಯತೀರ್ಥ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ, ಎ.ಆರ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಎ.ಎಚ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಎಂ.ಕೆ.ದೇಶಪಾಂಡೆ, ವಿನಾಯಕ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಯಜುರ್ವೇದಿ, ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ಜಿ.ವ್ಹಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿಪ್ರ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ತ ಸದಸ್ಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>