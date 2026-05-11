ಕಳವು ತಪ್ಪಿಸಲು ಲಾಕ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಬೀಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿ

ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೊರಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 'ಲಾಕ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' (ಎಲ್ಎಚ್ಬಿಎಸ್) ವಿನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗುರುಶಾಂತ ದಾಶ್ಯಾಳ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ನಂದಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೂತನ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗ, ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ರಜೆಗಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಜೊತೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಯೋಜಿತ ಗಸ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕಳ್ಳತನವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಲಾಖೆಯ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ನಂಬರ್ 8277970747 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಗೂಗಲ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಧಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಜವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಬೀಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ನಂದಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ರಾಜಶೇಖರ ಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಎಸ್.ಎ.ದೇಗಿನಾಳ, ಅಪ್ಪು ಧನಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಮನಗೂಳಿ, ಮಹೇಶ ಮುಳವಾಡ, ಚುದಾನಂದ ಅಂಗಡಿ, ಅಶೋಕ ಬಿರಾದಾರ, ಮುರಿಗೇಶ ಪೂಜಾರಿ, ಅಶೋಕ ಡೋಮನಾಳ, ಸುಭಾಶ ಬೂದಗೂಳಿ, ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಶಾಕಾಪುರ, ಎಸ್.ಟಿ.ಬಶೆಟ್ಟಿ, ಆರ್.ಎಂ.ಹೊರ್ತಿ, ಮುರುಗೇಶ ಪೂಜಾರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>