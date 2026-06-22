<p><em>ಬಸವರಾಜ ಎಸ್. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ</em></p>.<p>ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ: ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿಯ ‘ವಿವೇಕ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್’ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ‘ಬಸವ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ’ ಇದೀಗ 100ನೇ ವಾರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಯುವಕರು ಒಂದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೂ ಸಮಾನ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯುವ ಪಾಲಕಿ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಭಜನೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ವಿವೇಕ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ‘ಬಸವ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ’ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಸೋಹವಿಲ್ಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರೇ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 22ರಂದು ಈ ಸೇವೆ 100ನೇ ವಾರವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವುದು ಪಟ್ಟಣದ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿವೇಕ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ, ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ,ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಪೋಷಣೆ, ಯರನಾಳ ಶ್ರೀಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.<p>ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ವಿತರಣೆ, ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ, ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಬೂಸ್ಟರ್ ವಿತರಣೆ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-26-628310696</p>