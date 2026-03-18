ಬುಧವಾರ, 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕೊಳೆಗೇರಿಯಂತಾದ ಬೂದಿಹಾಳ ಪಿ.ಎಚ್‌ ಗ್ರಾಮ

ಶಾಂತೂ ಹಿರೇಮಠ
Published : 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:12 IST
Last Updated : 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:12 IST
ಬೂದಿಹಾಳ ಪಿ.ಎಚ್. ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಜಾಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ಕನ್ನೊಳ್ಳಿ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಮಸ್ತ ಶಿಕ್ಷಣಪ್ರೇಮಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಲಾಗುವುದು.
- ವೃಷಭಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವಿರಕ್ತಮಠ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಥನಾಳ
ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತಲೂ ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಯಲು ಬಹಿರ್ದೆಸೆ ಜಾಗವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಕೊಳಗೇರಿಯಾಗಿದೆ.
–ಶರಣಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ.
ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳು ಸೋರುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಚಾವಣಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಕೋಣೆಗಳ ಚಾವಣಿ ಹಾಕಿಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವೆ.
- ಮಹಾಂತೇಶ ಯಡ್ರಾಮಿ, ಬಿಇಒ
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸತ್ಯ. ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಷ್ಟೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವೆ.
- ಬಸವರಾಜ ರೂಗಿ, ಪಿಡಿಒ
ಬೂದಿಹಾಳ ಪಿ.ಎಚ್ ಗ್ರಾಮ ಕೊಳಗೇರಿಮಯ  
