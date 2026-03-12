ಜನಮನ ಸೂರೆಗೊಂಡ ಕಥಕ್, ಒಡಿಸ್ಸಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ 

<p><strong>ಸಿಂದಗಿ</strong>: ಟಿ.ಜಿ.ಹಿರೇಮಠ ಸ್ಮೃತಿ ಸಮಾರೋಪದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸ್ವರಾಂಜಲಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಗಮ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಗರದ ಸಾರಂಗಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಾಪುರ ದಾನಮ್ಮದೇವಿ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರಿನ ಭವ್ಯ ಸಜ್ಜಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ರಾಯಚೂರಿನ ಗಾಯಕ ಬಸವರಾಜ ವಂದಲಿ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು, ಜಗನ್ಮಾತೆ ಕುರಿತಾದ ಗಾಯನ, ರಂಗಗೀತೆ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ, ಅಥಣಿ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಕುರಿತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ಸತೀಶ ಭಟ್, ಅಕ್ಷಯ ಜೋಶಿ ಸಂಗೀತ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮುಂಬಯಿ ಮಹಾನಗರದ ಮೀನಾಲಿ ಹಿರೇಮಠರು ಗಣೇಶ ವಂದನೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ರುಜುತಾ ಸೋಮನ್ ಹಾಗೂ ಒಡಿಸ್ಸಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರಾಚೀತಿ ಡಾಂಗೆ ಅವರಿಂದ ಕಥಕ್, ಒಡಿಸ್ಸಿ ಎರಡೂ ನೃತ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರ ನೃತ್ಯ ಸಭಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯ ಸಂಗತಿ, ಜಯಮಾತೆ ದುರ್ಗೆ ನೃತ್ಯ, ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ನೃತ್ಯ, ಬರಸಾನಿ ಲಟ್ ಮಾರ್ ವಿನೋದಪೂರ್ಣ ಹೋಳಿಯ ರಾಧೆ-ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ, ಗೀತ ಗೋವಿಂದ ಆಧರಿಸಿ ಸಖಿಹೆ, ದಕ್ಷಯಜ್ಞನ ಪ್ರಸಂಗ, ದಶಾವತಾರ, ದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವಿವಿಧ ನೃತ್ಯಗಳು ಜನ-ಮನ ಸೂರೆಗೊಂಡವು. ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಪ್ರೇಮಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಾರಂಗಮಠ-ಗಚ್ಚಿನಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭು ಸಾರಂಗದೇವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ಹಿರೇಮಠ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಮಠದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ವಿಶ್ವಪ್ರಭದೇವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು. ಪ್ರೊ.ರವಿ ಗೋಲಾ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>