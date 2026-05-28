ಕ್ಷಯರೋಗ ಪತ್ತೆಗೆ ಉಚಿತ ಎಕ್ಸರೇ

ಚಡಚಣ: 'ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷಯರೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಡತನ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ದುಶ್ಚಟ, ಅಸಮರ್ಪಕ ವಸತಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಡಗಣನೆಯೇ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಕ್ಷಯರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯರೋಗ ವಿಕಿರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ವಾಗ್ಮೋಡೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ರೇವತಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 'ಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ' ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಉಚಿತ ಎಕ್ಸರೇ' ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲೂಕು ವಿಕಿರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹೂಗಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸತತ 2 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಇದ್ದರೆ, ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು, ಅಶಕ್ತತೆ, ಕಫದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ರಾತ್ರಿ ಬೆವರು, ಎದೆನೋವು, ಹಸಿವಾಗದಿರುವುದು, ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಕ್ಷಯರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಕಫ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಎಕ್ಸರೇ, ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ರೋಗ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಮೆದುಳು, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಭಾಗ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಕುತ್ತು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಶಿರಾಡೋಣ, ಉಮರಜ, ದಸೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ 127 ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಎಕ್ಸರೇ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತೇಲಿ, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಧರ ಬಂಡಗಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಸುರೇಶ ವಾಲಿಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಿವಾನಂದ ಹಾಲಶೆಟ್ಟಿ, ಅಮೃತ ಚವ್ಹಾಣ, ಸಂಗಮೇಶ ಕುಸುಬಿ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>