ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ: ಚಡಚಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರ ಆರೋಪ

<p>ಹೊರ್ತಿ: ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಡದಂಡೆಯ ಇಂಡಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀರುಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಂಡಿ ಮತ್ತು ಚಡಚಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಡುವೆ ತಾರತಮ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚಡಚಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಡಚಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಡದಂಡೆ ಇಂಡಿ ಶಾಖಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಚಡಚಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದ್ರಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತಲುಪಬೇಕು ಆದರೆ, ನೀರು ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ಮಟ್ಟ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಹಿಂಗಾರು ಮತ್ತು ಮುಂಗಾರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಕಾಲುವೆಯ ಮೇಲೆ ಆವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ನೀರಾವರಿಯಿಲ್ಲದೆ ರೈತ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರಿಗೆ ಕಾಲುವೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವೊಬ್ಬ ರೈತ ಕಾಲುವೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಡಚಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರು ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ನಡುವೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಚಡಚಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಡಚಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದ್ರಾಳ, ಹಲಸಂಗಿ, ಗೋಟ್ಯಾಳ, ಮಣಕಂಲಗಿ, ಏಳಗಿ ಪಿಎಚ್), ಕೇರೂರ, ಉಮರಾಣಿ, ತದ್ದೇವಾಡಿ, ಕಂಚನಾಳ, ಲೋಣಿ ಬಿಕೆ, ಹಾವಿನಾಳ, ಹತ್ತಳ್ಳಿ, ರೇವತಗಾಂವ, ದಸೂರ, ಉಮರಜ, ನಿವರಗಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಡಚಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂದಾಜು 20ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಲುವೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೈತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಕಾಣಬಹುದು ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ರೈತ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ</blockquote><span class="attribution">ಪ್ರವೀಣ ಬಿರಾದಾರ, ಏಳಗಿ (ಪಿ.ಎ ಚ್) ಗ್ರಾಮದ ರೈತ.</span></div>.<div><blockquote>ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ಮತ್ತು ಚಡಚಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎರಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ</blockquote><span class="attribution">ರವಿ ಮಲ್ಲೇವಾಡಿ, ಹಲಸಂಗಿ</span></div>.<div><blockquote>ಇಂಡಿ ಮತ್ತು ಚಡಚಣ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಕೊನೆ ಭಾಗದ ವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು</blockquote><span class="attribution">ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತ ಮನೋಜ ಕುಮಾರ ಗಡಬಳ್ಳಿ,</span></div>.<div><blockquote>ಚಡಚಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಕಾಲುವೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಶಾಸಕ ವಿಠ್ಠಲ ಕಟಕದೊoಡ,ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ</span></div>.<p> <strong>ನಾಗಠಾಣ ಶಾಸಕರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ</strong></p><p> ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದ ಅಡಿಯ ಇಂಡಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ 85 ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಾಮನಳ್ಳಿ ( ಬಳಗಾನೂರ ) ಕೆರೆಗೆ ಅತಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಬೈಪಾಸ್ ಕಾಲುವೆ ಅಕ್ವಡಕ್ಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸುಮಾರು ₹ 110 ಕೋಟಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ನಾಗಠಾಣ ಶಾಸಕ ವಿಠ್ಠಲ ಕಟಕದೊoಡ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಗಡಿ-ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಂಡಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯ ಚಡಚಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಡಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ 84 ರಲ್ಲಿ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬಳಗಾನೂರ ( ರಾಮನಳ್ಳಿ ) ಕೆರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಜೋಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕೆರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಲುವೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ( ಚಡಚಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ) ಬರುವ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p> ಕೆರೆಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಬೈ ಪಾಸ್ ಅಕ್ವಡಕ್ಟ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಕಾಲುವೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>