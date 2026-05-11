ಗ್ರಾಹಕರು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಚರಂಡಿ ನೀರು

<p>ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ: ಇಲ್ಲಿನ 1ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಯ್ಯನಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ನಿಂತ ಪರಿಣಾಮ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣ ಕೆಸರುಮಯವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಬಾರದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮೇನ್ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸದಯ್ಯನಮಠ ಆವರಣ ಮಳೆಗಾಲ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ಕೆಸರಿನ ಗದ್ದೆಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಇದು ಬೇಸಿಗೆಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು ಪಟ್ಟಣದ ಬಹುತೇಕ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಚರಂಡಿಯ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದು ಮಠಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ವೀರಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹಳ್ಳ ಸೇರದೇ ಮಠದ ಆವರಣ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೌಖಿಕ ಹಾಗೂ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ವಿನಂತಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಠದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀರು ಹೋಗಲು ಚಿಕ್ಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಇವು ಈಗ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ನೀರು ಬೇರೆಡೆ ಸಾಗದೇ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗಬ್ಬು ನಾರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಸಂತೆಗೆ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದ ಹಾಗೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹಳ್ಳ ಸೇರಲು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಮೇನ್ ಬಜಾರ್ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಕಾಶೀನಾಥ ಕೋರಿ, ಬಲಭೀಮ ಮೆಟಗಾರ, ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಸ್ಥಾವರಮಠ, ಶಿವಯ್ಯ ಸದಯ್ಯನಮಠ, ಈರಯ್ಯ ಸದಯ್ಯನಮಠ, ಅಮರಯ್ಯ ಸದಯ್ಯನಮಠ, ಕಾಸಯ್ಯ ಸದಯ್ಯನಮಠ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-26-368333244</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>