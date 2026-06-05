ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ!

<p><em>ಅಮರನಾಥ ಹಿರೇಮಠ</em></p>.<p>ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ: ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಸ್ಥಳ ದೊರಕದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮದೇ ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಚನ್ನಮ್ಮ ರಾಠೋಡ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಗೋಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡವಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇಕೆ ಇದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಬಿಡುವ ಸಂದರ್ಭ. ಆಗ ₹60 ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಚನ್ನಮ್ಮ ಹೇಳುವಂತೆ, ’ನಾನು 2008ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ನೇಮಗೊಂಡಾಗ ತಾಂಡಾದ ಹಳೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರಣ ಹಳೆಯ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ಅಂಗನವಾಡಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಚಿಕ್ಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನಂತರ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮನೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಶಾಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಗತ್ಯತೆ ಅರಿತು ತಂದೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂಬಳದ ₹30 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಬಡತನದಲ್ಲಿಯೂ ₹30 ಸಾವಿರ ನೆರವು ನೀಡಿದರು. ₹60 ಸಾವಿರದ ಪತ್ರಾಸ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ 25/10 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>’ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುವುದಲ್ಲದೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸ್ನೇಹಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಯೋಜಕ ಸಾಗರ ಘಾಟಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ಪುಸ್ತಕ, ಪೆನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನೆರವು ನೀಡಿದ ಸಂತೋಷ ಚವ್ಹಾಣ, ಸಚಿನ ರಾಠೋಡ, ಉಮೇಶ ರಾಠೋಡ ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ ರಾಠೋಡ, ಬಾಗಣ್ಣ ಹಾಳಕಿ ನೂತನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-26-923309034</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>