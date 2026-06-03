ನನಸಾಗುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕನಸು?

<p><em>ಅಮರನಾಥ ಹಿರೇಮಠ</em></p>.<p>ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಬಿಎಲ್ಡಿಇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ 16 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಸೋಹ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಬಹು ದಿನಗಳ ಕನಸು ಈಗ ನನಸಾಗಬಲ್ಲದೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50 ರಲ್ಲಿ ಎಡ-ಬಲಗಳಲ್ಲಿರುವ 8 ಹಾಗೂ 8 ಒಟ್ಟು 16 ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ಸದ್ಯ ಬಿಎಲ್ಡಿಇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎ.ಬಿ.ಸಾಲಕ್ಕಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಎಲ್ಡಿಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೂರ್ವಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಕನಿಷ್ಟ 12 ಎಕರೆಗಳ ಜಾಗೆ ಖಾಲಿಯಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ವೈದ್ಯರಾದ ಆರ್.ಆರ್.ನಾಯಿಕ್, ಮಂಜುನಾಥ ಮಠ ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ,ಈಗ ಬಿಎಲ್ಡಿಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನುಗುರುತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗುವುದರಲ್ಲಿಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಎಲ್ಡಿಇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ 8 ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ಸಹಿತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು 16 ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ಈಗ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮಸಿ, ಬಿಸಿಎ, ಬಿಬಿಎ ಕೋರ್ಸಗಳ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ50ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳ ಯುವ ಜನತೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಬಲ್ಲದು.ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿದರೆ ನಾವು ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗೆಅನಂತ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರುವ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-26-1513053088</p>