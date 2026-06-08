ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura

ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಗೌರವಧನ, ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಮನವಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 0:52 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 0:52 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KarnatakaEducationVijayapuraprotest
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT