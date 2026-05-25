ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ: ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ

<p><strong>ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ</strong>: ಡೀಸೆಲ್ ಅಭಾವದ ವದಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಬಂಕ್ಗಳ ಎದುರು ವಾಹನ ಸವಾರರುಗಂಟೆಗಟ್ಟಲ್ಲೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ’ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಟ್ರಕ್, ಆಟೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಡೀಸೆಲ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೆಲವರು ಕ್ಯಾನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುವಂತಾಯಿತು. ಡೀಸೆಲ್ ತುಂಬಿಸಲು ಮಿತಿ ವಿಧಿಸಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ₹2 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳಿಗೆ ₹5 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ‘ನೋ ಸ್ಟಾಕ್’ ಎಂಬ ಫಲಕ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-26-1573058875</p>