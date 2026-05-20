<p>ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ: ಆನ್ಲೈನ್ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಇ–ಫಾರ್ಮಸಿ ನೀತಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ಮೇ 20ರ ದೇಶ ವ್ಯಾಪಿ ಬಂದ್ಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಗಳವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಶೀನಾಥ ಸಾಲಕ್ಕಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದೇಶದ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಔಷಧ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಮಣೂರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿಂಗು ಹಡಗಲಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿಂಗೋಳ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಾಟೀಲ, ಕುಂಬಾರಿ (ಮುಳಸಾವಳಗಿ), ಮಾಂತೇಶ (ಜಾಲವಾದ), ಬಿಲಾಲ್ ಸಾಗರ, ಶಾಂತು ಸಜ್ಜನ, ರಾಜು ವಾಲೀಕಾರ, ಮಾಂತೇಶ ಯಾಳಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-26-2128273468</p>