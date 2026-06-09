ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಆಂದೋಲನ, ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ

<p>ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಾತಿ ಆಂದೋಲನದ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಕೈಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ದಾಖಲಾತಿ ಆಂದೋಲನ ಜಾಥಾ ಜರುಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ’ ‘ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರೈಸಿ’ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೇವಿನಕಟ್ಟೆ, ಪತ್ತಾರ ಕಟ್ಟೆ, ಮೇನ್ ಬಜಾರ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಆವರಣ, ದುರ್ಗಮುರ್ಗಿ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಹಿತ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಪಾಲಕರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಪಿ.ಸಿ.ತಳಕೇರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಚ್.ಪಿ.ಮೆಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೆಂಗನಾಳ, ಪ್ರಕಾಶ ಪೂಜಾರಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಣಗಿ, ಆನಂದ ಶಿಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-26-214511436</p>