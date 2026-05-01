ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ | ಬಸ್ ಕೊರತೆ: ಜನರ ಪರದಾಟ

ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ: ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳ ಕೊರತೆ, ಕೆಲವೆಡೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದ ಬಸ್, ಮದುವೆ, ಗೃಹಪ್ರವೇಶದಂತ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬೀಳುವ ಜನರ ನಡುವೆ ನೀಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಸ್ ಸಿಗದೇ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಈಗ ಸಾಲು, ಸಾಲು ಮದುವೆ, ವಾಸ್ತುಶಾಂತಿ, ಸಮಾರಂಭಗಳಿದ್ದು, ಆಮಂತ್ರಿತರು ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆಯಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ನ್ನೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತೆರಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ ಓಡಿಸದೇ ಇರುವುದು ಬಸ್ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿತ್ಯ ಚಾಲಕ, ನಿರ್ವಾಹಕ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ವಾದ, ಜಗಳ ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ.

'ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರದಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ವಾಸುದೇವ ತೋಳಬಂದಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ ಓಡಿಸಲು ಸಾರಿಗೆ ಘಟಕಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ — ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಕುರುಬರ, ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ