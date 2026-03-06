ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura

ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ: ಮರಡಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಕೃಷಿ

8 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕನ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕ
ಅಮರನಾಥ ಕಾ. ಹಿರೇಮಠ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:05 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:05 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹರಳಯ್ಯ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲಾದ ಬಾವಿ
ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹರಳಯ್ಯ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲಾದ ಬಾವಿ
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾದ ಗೋವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಪ್ಪ
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾದ ಗೋವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಪ್ಪ
Vijayapura

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT