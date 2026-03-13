ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura

ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟವಾದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿ!

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿದ್ದು ಲೋಣಿ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕ
ಶಾಂತೂ ಹಿರೇಮಠ
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:44 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:44 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹರಿಯಾಣ ರೈತರ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ತೋಡಿಸಿದೆ. ಹೇಗೆಗೋ ಇದ್ದ ಬರಡು ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿಯುಳ್ಳ ಜಮೀನನ್ನು 4 ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಡ್ಡು ಹಾಕಿಸಿದೆ. ಭೂಮಿ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿಗೆ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಧುಮಿಕಿದೆ
– ಸಿದ್ದು ಬಂಡೆಪ್ಪ, ಲೋಣಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್
Vijayapura

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT