ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟವಾದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿ!

<p><strong>ಸಿಂದಗಿ</strong>: ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಬರಡು, ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಕೋಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಲೋಣಿ ಅವರ 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಅವರ ಪುತ್ರ, ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿದ್ದು ಲೋಣಿ ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ, ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ 2006 ರಲ್ಲಿಯೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಯೊಂದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೆಲಸದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಸಿದ್ದು ಲೋಣಿ ಅವರು, ಈ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಿಂದಗಿಗೆ ಬಂದು ಕೃಷಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಯೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಿದ್ದು ಲೋಣಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವೈದ್ಯೆ, ಮಗಳು ಅಮೆರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್. ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಕೂಡ ಬಿ.ಇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್. ತಂದೆ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ, ಸಹೋದರ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಹೀಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಿದ್ದರೂ ಹಿರಿಯರ ಆಸ್ತಿ ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಭೂತಾಯಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ತಮ್ಮ 60 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪುಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸದ್ಯ ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲೆ ವಾಸಿವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಪುಣೆಯ ದಾಪೋಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಒಮ್ಮೆ ತೆರಳಿದ್ದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ, ಕಾಡು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವ ಸಲಹೆ ಅಲ್ಲಿನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕೇಸರ್ ತಳಿಯ ಮಾವುಗಳ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಂತ, ಹಂತವಾಗಿ 400 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರ ರತ್ನಾ ತಳಿ ಮಾವು 100 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 500 ಮಾವು ಗಿಡಗಳಿವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಲೋಣಿ.</p>.<p>‘ಈ ಮಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಪುಣೆ, ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಗೆ ₹200ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಕಿಲೋಗೆ ಎರಡು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತೂಗುತ್ತವೆ. ಸಿಂದಗಿಯ ತೋಟಕ್ಕೂ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಜನರು ಬಂದು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಗರದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದಾಪೋಲಿಯಿಂದಲೇ ತಂದ 150 ಸಪೋಟಾಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ತೋಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಟ್ಟು 500 ತೆಂಗಿನಮರಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಗಾರರು ತಾವಾಗಿಯೇ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆ 50 ಪೇರಲ ಗಿಡಗಳಿವೆ. ನೀಲಕಾಯಿ ಗಿಡ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಿಡಗಳಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಮನೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೋಳ, ಗೋದಿ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಬೆಂಗಳೂರು ಲಾಲ್ ಭಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾಗನಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರೇರಣೆ ದೊರಕಿ 900 ಮಹಾಗನಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎರಡನೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ 10-12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಲಾಭ ದೊರಕಬಹುದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಿದ್ದು ಲೋಣಿ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮಾವಿನಹಣ್ಣು, ತೆಂಗು, ಸಪೋಟಾಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ಲಾಭವನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಬೇರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 40X60 ಅಳತೆಯ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೆಡ್, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಳಿಮುತ್ತು ಚಿಪ್ಪು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸುಂಠಿ, ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿಯಂಥ ಮಸಾಲಾ ಪದಾರ್ಥ ಬೆಳೆಯುವ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಲೋಣಿ.</p>.<p>‘ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ದತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಇದೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 10 ಜನ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮನೆಯೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಪುಣೆಯಿಂದ ಸಿಂದಗಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವೆ’ ಎಂದು ಸಿದ್ದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಹರಿಯಾಣ ರೈತರ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ತೋಡಿಸಿದೆ. ಹೇಗೆಗೋ ಇದ್ದ ಬರಡು ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿಯುಳ್ಳ ಜಮೀನನ್ನು 4 ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಡ್ಡು ಹಾಕಿಸಿದೆ. ಭೂಮಿ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿಗೆ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಧುಮಿಕಿದೆ </blockquote><span class="attribution">– ಸಿದ್ದು ಬಂಡೆಪ್ಪ, ಲೋಣಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>