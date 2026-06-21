<p>ವಿಜಯಪುರ: ಮೈಸೂರು-ವಿಜಯಪುರ– ಪಂಢರಪುರ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಗೋಳಗುಮ್ಮಟ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು (16535/16536) ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗದಗ ಮುಖ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಗದಗ ಬೈಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪುವ ಸಂಚಾರ ವೇಳೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಗೋಳಗುಮ್ಮಟ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು ಗದಗ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೈಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಜಿಗಜಿಣಗಿ, ಪಿ.ಸಿ.ಗದ್ದಿಗೌಡರ ಕೂಡಾ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗದಗ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ರೈಲು ಹೋಗುವ ಬದಲು, ಬೈಪಾಸ್ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗದಗ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಬದಲಾಗಿ, ಈ ರೈಲು ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗದಗ ಬೈಪಾಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಚಾರ ಅವಧಿ 90 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಗದಗ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ರೈಲಿನ ಎಂಜಿನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು.</p>.<p>ಆಗಮನ, ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ: ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16535 (ಮೈಸೂರು - ಪಂಢರಪುರ): ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.50 ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ (ಹಿಂದಿನ ಸಮಯ 3.45). ಪಂಢರಪುರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ (ಹಿಂದಿನ ಸಮಯ 12:25).</p>.<p>ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16536 (ಪಂಢರಪುರ - ಮೈಸೂರು): ಪಂಢರಪುರದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.15ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ (ಹಿಂದಿನ ಸಮಯ 1.00). ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.05 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ (ಹಿಂದಿನ ಸಮಯ 10:45).</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-26-523547192</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>