ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ರಂಭಾಪುರಿ ಶಾಖಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಮಾರ್ಚ್ 14ರಂದು

<p><strong>ವಿಜಯಪುರ</strong>: 'ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಜಗದ್ಗುರು ರಂಭಾಪುರಿ ವೀರಸಿಂಹಾಸನ ಮಹಾಪೀಠದ ವಿಜಯಪುರ ಶಾಖಾ ಮಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮಾರ್ಚ್ 14ರಂದು ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ' ಎಂದು ಆಲಮೇಲದ ಗುರುಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಇಲ್ಲಿನ ಅಥಣಿ ರಸ್ತೆಯ ನರವರಪುರ ಬಳಿಯ ಸುರಭಿ– ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಖಾ ಮಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ರಂಭಾಪುರಿ ವೀರಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲರು ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಮದಾಪುರ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಶಾಖಾ ಮಠವನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ರಂಭಾಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲರು ಸ್ಥಳ ಸೇರಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಖಾ ಮಠದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ವಸತಿ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಡವಲಗಾ ಹಿರೇಮಠದ ಅಭಿನವ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ, ವಿಜಯಪುರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಗಂಗಾಧರ ಸಂಬಣ್ಣಿ, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖಂಡ ಸೋಮಯ್ಯ ಗಣಾಚಾರಿ ಇದ್ದರು.</p>