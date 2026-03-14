ಶನಿವಾರ, 14 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura

ಇಂಡಿ ಲಿಂಬೆ ಸಸಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ

ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ದರ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅರಿತು ಈಗಲೇ ಖರೀದಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ರೈತರು
ಎ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ
Published : 14 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:31 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ನಿಂಬೆಗಳನ್ನು ಹೊರರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ಇಂಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಿಂಬೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿಂಬೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಣ್ಣ ಕವಲಗಿ ಅವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಂಬೆ ತೋಟ ಮಾಡುವವರು ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಸಸಿಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೇ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು 
ರಾಮು ಈರಕಾರ ಸಾಲೋಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ
ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳೆಯಂದರೆ ನಿಂಬೆ. ಅದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿ ನಿಂಬೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ
ಮಲ್ಲು ಗುಂಡ್ಲ ಇಂಡಿ ಯುವ ರೈತ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 400 ರಿಂದ 500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ನಿಂಬೆ ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ
ಎಚ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಇಂಡಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ 
IndiLemon

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT