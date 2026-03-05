ಸಿಂದಗಿ: ಸಂಭ್ರಮದ ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿ

<p><strong>ಸಿಂದಗಿ</strong>: ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಚಿಣ್ಣರು, ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರಾದಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಂದಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಪೂಜ್ಯ ಶಾಂತವೀರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಾಮದಹನದೊಂದಿಗೆ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಿಣ್ಣರು ಹಲಗೆ ಬಾರಿಸುತ್ತ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿದ ಬಕೀಟು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಿಚಕಾರಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮನೆ, ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿ ಆಡಿ ಸಂಭ್ರಮಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸೋಮಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಿರೇಮಠ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಗೂರ ಬಡಾವಣೆ, ಲೋಣಿ ಬಡಾವಣೆ, ಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಸ್ವಾಮಿವಿವೇಕಾನಂದ ವೃತ್ತ, ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತ, ಹೆಗ್ಗೇರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಚಿಣ್ಣರು, ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ವೃದ್ಧರಾದಿಯಾಗಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು. ಹಲಗೆ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಎರಚಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>