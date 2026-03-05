ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮ: ರಂಗಿನಾಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಗುಮ್ಮಟ ನಗರ

<p><strong>ವಿಜಯಪುರ</strong>: ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಬಣ್ಣದಾಟದ ಸಡಗರ.... ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ, ಕೇಸರಿ ನಾನಾ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಿದುಕೊಂಡು, ಇತರರಿಗೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಎರಚಲು ಮುಂದಾದ ಯುವಕರ ಗುಂಪು… ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೋಲಿ ಇವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದ ಬಣ್ಣದಾಟ, ಕುಣಿದಾಟ, ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಯುವಕರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ..</p>.<p>ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ದೃಶ್ಯಗಳಿವು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ವಿಜಯಪುರ ರಂಗಿನಾಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರ ಬಿಸಿಲು ಬಣ್ಣದಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾದರೂ ಬಣ್ಣದಾಟದ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಸೇವಿಸಿ ಬಣ್ಣದಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಬಣ್ಣದಾಟದ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಕಾಮದಹನ ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಯುವಕರು, ಚಿಣ್ಣರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಬಣ್ಣದಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹತ್ತಾರು ಬಣ್ಣ ಬಳಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಪಿಚಕಾರಿ ಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ನವಬಗೆಯ ಗನ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದುಕೊಂಡು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೂ ಚಿಣ್ಣರ ಪರಿಯೂ ಖುಷಿ ತರಿಸಿತು.</p>.<p>ಯುವಕರು ಹಲಗೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ, ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದರು. ‘ಹೋಲಿ ಹೈ....’ ಎಂಬ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮಾರ್ದನಿಸಿತು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಂಗಿನಾಟದ ವೈಭವ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅಣುಕು ಶವಯಾತ್ರೆ, ಸೋಗು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲವು ತೋಟದ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದಾಟದ ಇವೆಂಟ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ರಂಗ ಬರಸೇ.... ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಬಣ್ಣದಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ರೇನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದಾಟ ಆಡಿ ಯುವಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ.ಜೆ ಅಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬಣ್ಣ ಎರಚಿ ನರ್ತನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>