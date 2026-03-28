ಶಾಂತಿ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ

ಹೊರ್ತಿ: ಸಮೀಪದ ಶಾಂತಿ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ರಾಮನವಮಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಾಲರಾಮರ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಂತಿಕುಟೀರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ದಾಸಬೋಧ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಗ್ರಂಥಗಳ ವಾಚನ-ಪ್ರವಚನಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಒಂದು ವಾರ ನಡೆದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ, ಚರ್ಚೆ, ಪ್ರವಚನ ಶ್ರವಣ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥ ವಾಚನ, ಭಜನೆ, ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ನಂತರ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ ಬಾಹೇತಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ದಾನಿ, ಡಾ.ಸತೀಶ ಕನ್ನೂರ, ಸಂಜಯ ತಿಕೋಟಿ, ಭಾರತೀಯ ಸುರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಬಿ.ಪೂಜಾರ, ಅಜೀತ ಕನ್ನೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>