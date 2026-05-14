ಬಿರುಗಾಳಿ: ಹಾರಿದ ಶಾಲಾ ಚಾವಣಿ

ಹೊರ್ತಿ: ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಗೆ ಸಮೀಪದ ಇಂಚಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಗಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ತಗಡಿನ ಚಾವಣಿ ಹಾರಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಗಡುಗಳು ಹಾರಿ ₹ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ಒಳಗಿನ ವಿವಿಧ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಾತ್ಮರ ಫೋಟೊ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಜರಿಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ-ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲಿಸಾಬ ಚಡಚಣ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ವು ತಗಡುಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ದೂರದ ಬೂದಿಹಾಳ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಡ್ಡಿಯ ಅವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಇಂಚಗೇರಿ-ಕನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಈರಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260514-26-1807482080</p>