ಹೊರ್ತಿ ಸತ್ಸಂಗ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ರಮೇಶ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಚಾಲನೆ

<p>ಹೊರ್ತಿ: ಸಮೀಪದ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಕನಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಔಜಗಿರಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸತ್ಸಂಗ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ, ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಾನು ಹುರಕಡ್ಲಿ ಅಜ್ಜನವರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೊಲ್ಲಾಪೂರ ಕನ್ನೇರಿ- ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಅದೃಶ್ಯ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಿರೀಶಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ವಹಿಸಿದ್ದರು, ಕಾತ್ರಾಳ ಬಾಲಗಾಂವ ಗುರುದೇವಾಶ್ರಮ ಅಮೃತಾನಂದ ಶ್ರೀನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮನ್ನಿಕೇರಿ ವಿಜಯಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹನಮನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಾನಂದ ಮಠದ ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಲಮಾಣಿಹಟ್ಟಿ ಯೋಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಿಪ್ಪಾಣಿಯ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕನ್ನೂರಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು, ಬುದ್ನಿಯ ಸಿದ್ಧಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಂಡಿ ಶಿವಶರಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಜೈನಾಪೂರದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಿದ್ದಾಪೂರದ ಅರವಿಂದ ಮಹಾರಾಜರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಔಜಿಕರ ಆಶ್ರಮದ ಗಿರೀಶಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಔಜೀಕರ ಮಹಾರಾಜರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದಾಸಬೋಧ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸತ್ಸಂಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲೋಣಿ, ಹೊರ್ತಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಖೈನೂರ, ಜಿಗಜೀವಣಿ ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅಮಸಿದ್ಧ ಬಳಗಾನೂರ, ಇಂಚಗೇರಿ ಪಿ.ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಸಕ್ರಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಎಂ. ಅರವತ್ತಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಿ. ತೇಲಿ, ಮಾಳುಗೌಡ ಬಿ. ಬಿರಾದಾರ ಹಾಗೂ ಕನಕನಾಳ, ಇಂಚಗೇರಿ, ಜಿಗಜೀಣಗಿ, ಲಮಾನಟ್ಟಿ, ಗಿರೀಶ ಫಾರ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಂಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-26-1556108476</p>