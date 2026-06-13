ಶನಿವಾರ, 13 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura

ಹೊರ್ತಿ ಸತ್ಸಂಗ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ರಮೇಶ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಚಾಲನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KarnatakaVijayapura
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT