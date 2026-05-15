ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಾಳೆಯಿಂದ ದಿಂಡಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಡಚಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚಗೇರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾಧವಾನಂದ ಪ್ರಭೂಜಿ ಅವರ 46ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಮೇ 25ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಗಿರೀಶ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ದಿಂಡಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯು ಶನಿವಾರದಿಂದ (ಮೇ 16) ಹೊರಡಲಿದ್ದು, ಮೇ 25ಕ್ಕೆ ಇಂಚಗೇರಿ ಮಠ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮೇ 28ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಳಿ ಹೊರಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯು ಜೂನ್ 2ರಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಮಠದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಗೋಪಾಲ ಮುರಗೋಡಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260515-24-225580403</p>