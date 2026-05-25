ಹೊರ್ತಿ: ಇಂಚಗೇರಿ ಮಾಧವಾನಂದ ಪ್ರಭು ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಇಂದಿನಿಂದ

<p><strong>ಹೊರ್ತಿ</strong>: ಸಮೀಪದ ಇಂಚಗೇರಿ ಮಠದ ಮಾಧವಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವರ 46ನೇ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೇ 25ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಮೇ 25ರಂದು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಕರ್ತು ಗದ್ದುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾಧವಾನಂದರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಪ್ತಾಹ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು.</p>.<p>ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕವಟಕೊಪ್ಪ, ಕಲಬುರಗಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜರಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಿಂದ ದಿಂಡಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಮಠದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-26-1580374278</p>