32 ಪದವಿ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌

ಇಂಡಿ : 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಟ್ಟು 32 ಪದವಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಪಂಚದ 66 ದೇಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಓದಿ ನಮಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವಕೀಲೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಹೊಸಮನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇಂಡಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಉಪ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಚಿದಾನಂದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಜೆಟ್ಟೆಪ್ಪ ರವಳಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸುರೇಶ ನಡಗಡ್ಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲಿಯಾಸ್ ಬೋರಾಮಣಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶಾಂತ ಕಾಳೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಿಂಬೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಣ್ಣ ಕವಲಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಕಡಕಬಾವಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಉಮೇಶ ಲಮಾಣಿ, ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಶಿವಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸದಾಶಿವ ಕಟ್ಟೀಮನಿ, ಇಒ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಕನ್ನೂರ, ಬಿಇಒ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮುಜಾವರ, ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂಡೇನವರ, ಸಂಜು ನಾಯ್ಕೋಡಿ, ವಿನಾಯಕ ಗುಣಸಾಗರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಸದಾಶಿವ ಪ್ಯಾಟಿ, ಧರ್ಮು ವಾಲೀಕಾರ, ಬಾಬು ಗುಡಮಿ, ಸಂಜೀವ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಭಾತಪೇರಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಜಿ.ಆರ್.ಗಾಂಧಿ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 'ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾಧಾರೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ, ಮನ ಮನಗಳಿಗೆ' ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಗರದ ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಭೀರಪ್ಪನಗರ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾತಪೇರಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-26-650517463</p>