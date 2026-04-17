ಶ್ರಮಿಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಧ್ವನಿ ಒಡಲ ಧ್ವನಿ ಒಕ್ಕೂಟ

ಇಂಡಿ : ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಬಲಾದ ಗ್ರಾಮದ ಒಡಲ ಧ್ವನಿ ಒಕ್ಕೂಟವು ಶ್ರಮಿಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ನಾರಾಯಣ ಕುರುಬರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಬಲಾದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಧನೆ, ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಣದೂರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವಂದನೀಯ ದಮ್ಮಾನಂದ ಭಂತೇಜಿ ಮಹಾಥೆರೋ, ಸಂಘಮಿತ್ರಾ ಭಿಕ್ಷುಣಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದಶವಂತ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಶಿವಶರಣ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕಾಂಬಳೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಹೊಸಮನಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಬನಸೋಡೆ, ಭಾರತಿ ಹೊಸಮನಿ, ರಾಜಶ್ರೀ ಮಕಣಾಪುರ, ಕಸ್ತೂರಿ ನಡಗಡ್ಡಿ, ರೇಣುಕಾ ನಡಗಡ್ಡಿ, ರಾಮಕ್ಕ, ಸರೋಜನಿ ಇದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದ್ರಾವಿಡ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಂಗೀತಾ ಮಹೂರ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>