ಬಸವರಾಜ ಡೋಣೂರ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ: ಕುಲಕರ್ಣಿ

<p>ಇಂಡಿ: ಬಸವರಾಜ ಡೋಣೂರ ಅವರು ಸಮಕಾಲಿನ ಕನ್ನಡದ ಮಹತ್ವದ ಬರಹಗಾರರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅವರೊಬ್ಬ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದು ಇಂಡಿ ಕಸಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಶನಿವಾರ ಇಂಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾಂತರಂಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಗಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ ಡೋಣೂರ ಬದುಕು ಬರಹ ಕುರಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಸವರಾಜ ಡೋಣೂರ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣ ಜನಿಸಿದ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದವರು. ಅವರ ಬದುಕು ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೊಂದಿಗೆ ತಳಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಧಾರವಾಡದ ಡಾ.ದ, ರಾ, ಬೇಂದ್ರೆ ರಾ.ಮಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಎಂ. ಹಿರೇಮಠ ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ, ಡೋಣೂರ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟುವ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದು ಚರ್ಚಿಸಿ ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಚೇತನ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಎಂ.ಎಂ. ಪಡಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾಶ ಖಾಡೆ, ಸಂಶೋಧಕ ಡಿ. ಎನ್. ಅಕ್ಕಿ, ಗೀತಯೋಗಿ, ರಾಚು ಕೊಪ್ಪ, ನಿಂಗಣ್ಣ ಬಿರಾದಾರ, ರಾಜಶ್ರೀ ಮಾರನೂರ, ಆರ್.ವಿ. ಪಾಟೀಲ, ಸಂಗನಗೌಡ ಹಚಡದ, ಅಣ್ಣಾರಾಯ ಗೂಗದಡ್ಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂತೋಷ ಬಂಡೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯಗುರು ಸಿ. ಎಂ. ಬಂಡಗರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-26-1522914364</p>