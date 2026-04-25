‘ಛಲ, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರತೀಕ ಭಗೀರಥ’

ಇಂಡಿ: ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ, ಬದ್ಧತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ, ಸಮಾಜದ ಒಳತಿಗಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಛಲಗಾರ ಭಗೀರಥ. ಅವರ ಬದುಕೇ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿರಶ್ಯಾಡದ ಮುರಘೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಗುರುವಾರ ನಗರದ ಆಡಳಿತಸೌಧದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಭಗೀರಥ ಜಯಂತ್ಯತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗಂಗೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತರಲು ಅವರು ತೋರಿದ ಛಲ, ಬದ್ದತೆ, ಸಮಾಜದ ಪರ ಕಾಳಜಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಕಡಕಬಾವಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಬಿ.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಸ್.ಆರ್.ಮುಜಗೊಂಡ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ರಾವೂರ, ಸಂತೋಷ ಹೊಟಕರ, ಸಂಕೇತ ಪಾಟೀಲ, ಎಸ್.ಎ.ಮ್ಯಾಗೇರಿ, ಆರ್.ಬಿ.ಮೂಗಿ, ಎಲ್.ಎಸ್.ಬಗಲಿ, ಬಿ.ಎ.ಗುನ್ನಾಪುರ, ವೀಣಾ ಕೊಳುರಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>