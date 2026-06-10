ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿಕೃತ ತೊಗರಿ ಬೀಜ (ತಳಿ ಟಿ. ಎಸ್.-3 ಆರ್) ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ

<p>ಇಂಡಿ: ಐ.ಸಿ.ಎ.ಆರ್.-ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿಕೃತ ತೊಗರಿ ಬೀಜ (ತಳಿ ಟಿ. ಎಸ್.-3 ಆರ್) ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. 5 ಕೆ.ಜಿ. ತೊಗರಿ ಬೀಜದ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ/ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ₹700 ದರವನ್ನು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಡಿ., ಹಿರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಹಾಯಕರು, ದೂರವಾಣಿ 9632318706 ಅಥವಾ ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ ಜಿ. ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು (ಬೇಸಾಯಶಾಸ್ತ್ರ) ದೂರವಾಣಿ 9113670190 ಸಂರ್ಪಕಿಸಲು ಐ.ಸಿ.ಎ.ಆರ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶಿವಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-26-1843738578</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>